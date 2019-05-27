أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير تمويل من 20 ألفًا وحتى 500 ألف جنيها، يجرى سدادها على 4 سنوات دون فوائد، لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض على النحو التالي:

- أن یتراوح عمر المستفيد من القرض من 21 سنة وحتى 60 سنة في نھایة مدة القرض.

- أن يكون حاصل على مؤھل عالي مناسب.

- الفئات المستهدفة من التمويل هم أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة، كذلك أصحاب الحضانات القائمة وغیر المرخصة.

خطوات الحصول على التمويل

في حالة أن الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يجرى التوجه مباشرة للبنك بالمستندات المطلوبة وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للعمیل.

2- إیصال مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة.

3- دراسة جدوى استرشادیة للمشروع.

4- عقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطي مدة القرض.

5- تقدیم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت البدء في إجراءات استخراج الترخیص.

في حالة الحضانات غير المرخصة:

1- التوجه إلى أحد مديريات وزارة التضامن الاجتماعي حتى يجرى إصدار التراخيص.

2- التوجه إلى البنك بما يثبت الموافقة على التراخيص حتى بدء إجراءات التمويل، بالإضافة إلى المستندات السابقة.