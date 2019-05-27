متحف علوم الطفل يكرم الطلاب المتفوقين ثالث أيام عيد الفطر

قالت أميرة حسين مسؤول العلاقات العامة بمتاحف وزارة الري والموارد المائية، إنه سيجرى تنظيم حفلة بحديقة متحف علوم الطفل بالقناطر الخيرية، خلال ثالث أيام عيد الفطر.

وأضافت "حسين"، لـ "الوطن"، أنه سيجرى تجهيز الحفلة ومسرح للعرائس و"دي جي"، وتكريم الطلاب المتميزين من أبناء منطقة القناطر، بحضور رئيس مجلس المدرية والمسؤول الاعلامي للتعليم بالقناطر.

وأشارت إلى أن الحفلة ستبدأ في تمام الساعة الـ4 عصراً وحتى الـ8 مساءً، مبينة أنها ستتضمن محاضرات للطلاب عن الدور التثقيفي لمتحف علوم الطفل وترشيد المياه، وأهمية المحافظة على مياه النيل.