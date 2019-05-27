استقبلت صوامع وشون الدقهلية كميات من القمح المصري إنتاج عام 2019 وصلت إلى 165 ألفًا و960 طن قمح من مزارعي المحافظة منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إنَّ منظومة التوريد تسير بكل سهولة ويسر، ووفقًا لما قرره الدكتور كامل شاروبيم محافظ الدقهلية، وبإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووصلت الكميات الموردة حتى الآن 165 ألفًا و960 طن قمح.

وأضاف "صليب"، لـ"الوطن"، أنَّ أكبر كميات استقبلتها الشركة القابضة للصوامع وبلغت حتى الآن 98 ألفًا و102 طن قمح، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 38 ألفًا و695 طنًا، والبنك الزراعي المصري 29 ألفًا و163 طنًا.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في بيان له، نجاح موسم توريد القمح، مشددا على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين بما يضمن انسياب حركة التوريد، والتأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون على مستوى المحافظة.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من المديريات والجهات المعنية بالمحافظة إلى الشون والصوامع والبالغ 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.

يذكر أنَّ وزارة التموين حددت أسعار القمح العام الجاري لتكون 655 جنيه للأردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراطًا، ومبلغ 685 جنيهًا للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.