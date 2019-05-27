أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا حالتي تعد علي أرض أملاك دولة بحرم طريق البويطي علي مساحة 130 متر مربع، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، ورصد أي مخالفات في المهد، وإعادة الانضباط وردع المخالفين، على مستوى مراكز المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، إن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها فى المهد ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نفذت وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية أعمال نظافة وتمهيد شارع الشواني بالمدينة، وذلك بوضع طبقة من الطفلة لعلاج الحفر والمطبات.