خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل.

وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.