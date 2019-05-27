قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية الدائرة 12 بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 6 سنوات لضبطه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة هيروين وترامادول وتغريمه 100 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في المخدرات بالزاوية الحمراء

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية وأمانة سر عامر علي وحسن منصور.

وتوصلت تحريات أحمد حسن أحمد بدر، نقيب بقسم شرطة الزاوية الحمراء بضبط المتهم "محمود. م. أ" 25 عام حداد لأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم تمكن من ضبطه وبحوزته عدد 36 لفافة من مخدر الهيروين وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات بيعه والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وقد ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن 36 لفافة من مخدري الهيروين والترامادول المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن المتهم من أرباب السوابق.