أكد الدكتور أحمد زكي عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، أنه حتى الآن تم تصحيح 16824 ورقة امتحانية لطلاب الكلية منذ بداية الامتحانات حتى أمس الأحد، مؤكدا أن عملية التصحيح يتم الانتهاء منها يوما بيوم في كلية تضم أكثر من 12387 طالبا وطالبة يمثل 4350 شعبة اللغة الإنجليزية و8037 طالبا وطالبة شعبة تجارة عام.

وأعلن زكي، أن اليوم شهد امتحانات الفرقة الأولى وعددهم 1790 طالبا وطالبة داخل المبني التعليمي 1،2 وصالة الامتحانات ويؤدي امتحان مادة "اقتصاد 2"، لافتا إلى أن طلاب الفرقة الثالثة يؤدون امتحان مادة "إدارة موارد" وعددهم 1400 طالب وطالبة.