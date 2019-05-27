وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر حسبما نص قرار المجلس أمس.

وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس".

ويأتي إنذار المجلس بعدما تردد عن نية القناة بث البرنامج على موقع "يوتيوب" فضلا عن بث حلقة أم،س والتي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي.