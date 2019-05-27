قال تقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة دراما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة فيفي عبده وحورية فرغلي تضمنت 5 مخالفات تتعلق بالألفاظ السوقية والمبتذلة.

وأوضح التقرير، الذي حصلت "الوطن"على نسخة منه، أن المخالفات وردت في المشاهد التالية:

- ممثل: "أنا زارع العيال بتاعتب في كل داهية ممكن يروحها ابن....دا وهجبهولك متكتف – يا نهار أسود".

فيفى عبده: "توتو على كبوتو اتصلى بيها الولية دي – إيه القرف دا".

ممثل: "كانت بتقولي أنا مرتك انت يا جربوع يا معفن".