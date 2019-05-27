قالت الفنانة منة شلبي، إن هناك ضيفي شرف أثرا في حياتها بشكل كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف، الذي اكتشفها في فيلم "الساحر"، والآخر هو الفنان محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي وقدمها للسينما.

وأضافت "منة"، خلال حوارها مع المذيعة إيناس سلامة الشواف، ببرنامج "دراما شخصية"، المذاع على راديو "إينرجي"، أن حياتها لها علاقة بعملها، مثل أفلام "الساحر" و"إنت عمري" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"نوارة" و"تراب الماس" و"حارة اليهود" و"واحة الغروب".

وتابعت "منة": "حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي لأن رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية، هي فيلم طويل".

وأوضحت منة، أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل يكون تصنيفه كتشويقي، "الحياة بتفاجئنا ومش بنبقى عارفين إيه هيحصل بكره حتى لو عندنا خطط".

وتابعت منة شلبي، أنها تحب أن تلعب دور ضيف الشر في حياة الناس بشرط أن يكون الدور مؤثرا، لافتة إلى أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقائها المقربين.

واستكملت "منة"، أنها لا ترغب في حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج "اتعلمت من كل الحاجات اللي عديت بيها"، مضيفة أنها تنافس نفسها دائما وتريد التطور للأحسن.