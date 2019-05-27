تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى في إمارة دبي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بتنظيم شركة كابانا برفقة كل من الفنانين "سيف عامر، وليد الجاسم، عبدالله النايف، عبد القادر هدهود".

وأعربت "نجوى" في بيان لها، عن سعادتها مع اقتراب الحفل الذي ستحييه برفقة فنانين مميزين، مبدية إعجابها بالجمهور المتواجد في دبي.

وأضافت: "سعيدة جدا للتواجد في دبي ثاني أيام العيد، وإحياء حفل برفقة نجوم مميزين، وإطلالتي في دبي دائما ما تكون مميزة، لآن الجمهور هناك ذواق ومتميز بكل معنى الكلمة".

وتابعت في بيانٍها: "دبي قبلة النجوم، وتضم عددًا كبيرًا من الجنسيات المختلفة، جميع الفنانين يشعرون بسعادة عارمة عندما يقفون أمام جمهور دبي الذي يخلق جوا من الفرحة، لا يمكن أن يشعر به إلا من يحضر، أتمنى أن أقدم حفلا يليق بجمهور دبي".