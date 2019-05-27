اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، بالدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لمناقشة كيفية إعادة الإسكندرية لتكون رمزا للثقافة وعاصمة للفنون، ولدراسة تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بمستوى العروض الفنية المقدمة والتي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالذوق العام.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للارتقاء بمستوى العروض الفنية المقدمة لجمهور الإسكندرية، مشيرا إلى أهمية إقامة عروض فنية تليق بمكانة الإسكندرية الثقافية والحضارية وخاصة خلال موسم الصيف ودورة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد قنصوة، على رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بإعداد خطة كاملة للعروض التي يمكن تقديمها وكيفية الترويج لها والإعلان عنها بشكل جاذب ولائق، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمهرجان الإسكندرية السينمائي وإخراجه بشكل يليق بمكانة الإسكندرية.