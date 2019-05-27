أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تحرير 7 محاضر ومخالفات لمخابز مخالفة، خلال حملة تموينية مكبرة بمركزي الخارجة والداخلة.

وقال معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى تحرير 3 محاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني المقرر في الدعم، وتحرير3 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المعظم، ومحضر لمخبز عدم نظافة أدوات عجن دقيق الخبز.

وأضاف "عبدالرحيم"، أن الحملات التموينية على المخابز مستمرة على مدار الشهر الفضيل، لمراقبة جودة المعروض من الخبز المدعم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالشكل القانوني الذي أقرته الدولة.