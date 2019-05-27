اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 بنسبة نجاح 80.5%.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب والطالبات بالنجاح، مؤكدا أنه سيجري تنظيم احتفالية لتكريم العشر الأوائل، كما جدد المحافظ دعمه ورعايته لجميع الطلاب المتفوقين وعددهم 12 طالبة، وطالب واحد.

ومن جانبه، هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات الفائقين والفائقات بهذا التفوق وهذا الإنجاز المشرف مضيفا أن الطالب بجنوب سيناء لديه شغف بحب العلم والمعرفة .

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2588 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة حضر منهم 2417 طالبا وطالبة منتظمين و80 منازل وغاب 62 منتظمين و29 غائبا منازل.