25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في "الكسب غير المشروع"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

ومثِل المتهم أمام محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.