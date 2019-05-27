أعلنت محافظة القليوبية، عن حاجاتها لـ5 مهندسين، تخصص: تخطيط، تنمية عمرانية وتكنولوجيا المعلومات، للعمل بصفة مؤقتة بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأضافت المحافظة، أنه ينبغي على الراغبين التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، لمدة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان أو بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة.

وقالت إن الشروط الواجب توافرها في المتقدم كالتالي:

لوظيفة مهندس تخصص تخطيط وتنمية عمرانية، أن يكون عضوا في نقابة المهندسين وحاصل على تقدير جيد علي الأقل، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وإجادة تامة للحاسب الآلي والبرامج الهندسية المتخصصة، وبالأخص برنامج ( نظم المعلومات الجغرافية GIS).

كما يشترط في وظيفة مهندس شبكات أخصائي تكنولوجيا، أن يكون من خريجي كلية الهندسة نظم ومعلومات وحاسبات، وخبرة لا تقل عن عامين وخبرة في CCNA.

وضوابط الإختيار سوف تكون حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي في الامتحانات (التحريري والشفوي)، وعند التساوي يفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا ثم الأكثر سنوات خبرة.

واشترطت ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

والمستندات المطلوبة، هي: صورة من المؤهل الدراسي ويرفق الأصل وصورة من كارنيه النقابة، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية، وشهادات الخبرة وعدد 6 صور شخصية 4*6.