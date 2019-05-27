أكد الدكتور إسماعيل عبدالحمبد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لخطوط وشبكات مياه الشرب.

وقال "طه"، إنه يتم تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية لترشيد المياه، حتى يتم تحقيق الاستفادة من المياه في تغذية أطراف الشبكات والمناطق المحرومة، مؤكدا أن استخدام قطع توفير المياه يأتي في إطار تبني استراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.

وأوضح أنه ناقش مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب في قريتي المرابعين ودقميرة بمركز كفر الشيخ، وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي خصصت رقم الطوارئ 125 لتلقى الشكاوى، وبلاغات مياه الشرب والصرف الصحى والمكالمة مجانية والتواصل علي مدار 24 ساعة، مؤكدا أن غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة يعملان على مدار الساعة لخدمة المواطن.

وكان محافظ كفر الشيخ قد كلف، بتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه، ضد كل من يهدر مياه الشرب، سواء بالرش أمام المحال التجارية، أو غسيل المركبات، أو رش الأرصفة والممرات، بالإضافة الى فرض غرامات إضافية طبقاً للقانون.