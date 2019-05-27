بالفيديو| قناة سعودية توضح مبالغات إيران بشأن ترسانتها العسكرية

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا تحت عنوان "ترسانة إيران العسكرية بين المبالغات والحقيقة"، حيث ذكر التقرير المبالغات الدائمة التي اعتادت إيران ترويجها بخصوص ترسانتها العسكرية.

وأوضح التقرير، أن إيران أعلنت صناعة منظومة دفاعية متطورة، لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية كشف عن حقيقة المنظومة الإيرانية، وقال "بنظرة فاحصة اتضح أن الترسانة العسكرية التي تتحدث عنها إيران ليست إلا منظومة (سكاي جارد) التي تنتجها شركة أورليكون النمساوية، وأن تلك التقنية تعود إلى حقبة الستينيات".

كما ادعت إيران قبل ذلك صناعة طائرة مقاتلة، لكنها لم تكن سوى تعديل على الطائرة الأمريكية إف-5، ويبدو أن مسؤولي النظام ليسوا على دراية كافية بمدى تطوير صناعة الطيران، ولكن الخداع وسيلتهم المفضلة.