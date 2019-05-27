قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ العقوبات المفروضة على طهران، وضعت أمن منطقة الخليج في خطر، مطالبة دول الخليج بالتأهب لهذا التهديد، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وزادت حدّة التوتر في الخليج، بعد تعرَض محطتي ضخ خط أنابيب تابعتين لشركة أرامكو السعودية، لهجوم إرهابي، وتعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات، قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية"، كما أدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.