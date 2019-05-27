عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اجتماعا مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني.

ويأتي هذا بالتزامُن مع الفعّاليات الاحتفالية بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية، التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية الشقيقة المعتمدة في القاهرة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات، التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، مشيرا إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سوياً لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعاً.

كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أن المسئولية الجماعية للدول الأفريقية الشقيقة تقتضى صياغة مستقبل أفضل لشعوب القارة، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المرأة والشباب.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري استعرض مُجمّل الفعاليات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وحرص الوزير شكري على الاستماع إلى السفراء الحضور وتبادل الآراء والرد على الاستفسارات، حيث تم التطرُّق، خلال النقاش مع وزير الخارجية، إلى العديد من المسائل والقضايا التي تهم القارة الأفريقية وما يتصل بالعمل من أجل تعزيز الروابط ودعم العمل الأفريقي المشترك.

وتحدث سفير الكاميرون محمود لابارنج، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة، مشيراً الى حرص السفراء الافارقة بالقاهرة على لعب دوراً نشطاً والمساهمة في كل ما يدفع قدماً بأنشطة الاتحاد الأفريقي.

كما قدّم الشكر لما تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالعمل الإفريقي، مشيراً إلى مجهودات وزارة الخارجية والمؤسسات المصرية بغية تقديم العون وتيسير عمل السفارات الأفريقية بالقاهرة.

هذا، واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أقام حفل إفطار للسفراء الأفارقة عقب الاجتماع.