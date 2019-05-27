أنهى مزارع فى المنيا حياة والده بضربة قاضية من فأس بعد خلاف نشب بينهما فى نهار رمضان حول نوعية محصول الذرة الذى يرغبان فى زراعته، حيث انهال الابن على رأس والده بمؤخرة الفأس فهشمها وتركه جثة هامدة داخل الأرض الزراعية وفر هارباً، فيما عثر أحد المزارعين على جثة الأب غارقة فى الدماء مصادفة أثناء مروره بالحقل.

بدأت القضية ببلاغ تلقاه مركز المنيا من المستشفى العام بوفاة عيد أحمد، 68 سنة مزارع ومقيم فى دائرة مركز المنيا، نتيجة إصابته بجروح رضية فى الرأس، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه نجل المجنى عليه ويدعى «محمد» 43 سنة، مزارع.

وكشفت التحريات أن خلافاً نشب بين المجنى عليه ونجله أثناء تجهيز قطعة أرض زراعية مملوكة لهما حول نوعية محصول الذرة الذى سيقومان بزراعته، فاحتد كل منهما على الآخر، حتى وبخ الأب نجله وأهانه، فحمل الابن فأساً وهوى بها على رأس والده فسقط على الأرض جثة هامدة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الابن المتهم بارتكاب الجريمة. وقال المتهم، فى التحقيقات الأولية، إنه أقدم على ضرب والده بالفأس على خلفية مشادة بينهما حول نوعية زراعة محصول الذرة، وأرشد عن الفأس المستخدمة فى الجريمة وتمت إحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.