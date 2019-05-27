قتل فلاح والده داخل أرضه، إثر ضربة على الرأس باستخدام "فأس"، على خلفية مشاجرة وقعت بينهما، بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي يجب زرعها داخل الأرض الزراعية، في إحدى قرى مركز المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل (ع. ع.- 60 عاما- فلاح)، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة "الفأس".

وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة مباحث مركز الشرطة برئاسة الرائد أحمد يسري، وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، أن المُتهم بارتكاب الواقعة هو نجل المجني عليه (م.- 40 عاما- فلاح)، وذلك خلال مشادة كلامية بينهما داخل أرضهما الزراعية بسبب رغبة المجني عليه في زراعة الأرض بمحصول الذرة الشامية بينما أصرّ نجله المتهم على زراعتها بالذرة الصيفية، فوقعت مشاجرة بينهما قام الابن خلالها بضرب والده بـ"الفأس" على رأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم والتحفظ عليه، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتصرف.