قالت المطربة التونسية لطيفة، إنها على وشك إصدار ألبومها الجديد، مشيرةً إلى أنها لم تختر اسمه بعد.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، متحدثة أن بدايتها في مرحلة الطفولة بتونس ثم التحاقها بأكاديمية الفنون في مصر هي الأهم في حياتها.

وتابعت، أن ألبوم "أكتر من روحي"، هو البداية الحقيقية بالنسبة لها في مشوارها الغنائي، ولفتت إلى أن فيلم "سكوت حنصور" أهم أعمالها الفنية فيما يتعلق بمجال التمثيل.

وأردفت، أن هذا الفيلم كان هاما للغاية، حيث اختارها المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين للمشاركة فيه، بالإضافة إلى أنه فيلم غنائي وحققت أغنيته الشهيرة "تعرف تتكلم بلدي"، نجاحا كبيرًا للغاية.

وواصلت: "كنت قدام مشروع حياتي، وكان حلم كبير حلمت بيه وربنا حققهولي".

وعن مشاركتها في الدراما، قالت "لطيفة" إنها كانت ناجحة بدليل بسبب تلقيها الكثير من العروض للمشاركة فيها بعد مشاركتها في أحد الأعمال الدرامية، مشيرةً إلى نجاح الأغنية يُقاس بناءً على معايير مختلفة تماما، وهي أن تُسمع في كل الأماكن مثل التاكسي والمركب والسوشيال ميديا: "سيبك من الأرقام، ممكن غنوة تعمل رقم كبير على يوتيوب، وكل ده ممكن يتعمل بالفلوس، لكن الغنوة اللي تتغنى في كل مكان هو ده النجاح".