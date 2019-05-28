حسام موافي: 90% من عمليات القسطرة بمصر تجري بالمجان على نفقة الدولة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك نوعين لرسم القلب، أحدهما طبيعي والآخر إجهادي.

وأوضح موافي، خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المريض الذي تعرض لذبحة صدرية قبل ذهابه للطبيب بفترة قصيرة، لا يجري له رسم قلب إجهادي، مشيرا إلى أن رسم القلب الطبيعي يستخدم لكشف الخلل في ضربات القلب، أو جلطة قديمة في القلب.

وأضاف أن رسم القلب الإجهادي يستخدم في تشخيص قصور الدورة التاجية.

وشدد موافي على أهمية استخدام فحص الإيكو في تشخيص العديد من الأمراض لافتًا أن فحص الإيكو يستخدم في تشخيص ضيق الصمام الميترالي، وسقوط الصمام، وتضخم العضلة، وحركة جميع أجزاء القلب، واصفًا الإيكو بأنه "من أروع الاكتشافات في الطب".

وقال موافي، إن القسطرة تستخدم في تصوير الشريان التاجي لافتًا أن 90% من عمليات القسطرة بمصر تجرى بالمجان على نفقة الدولة"، مضيفًا: "مفيش واحد محروم عشان مش معاه فلوس".