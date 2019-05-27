تبدأ الحكاية الثالثة والأخيرة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بالحلقة الثانية والعشرين، حيث تفتح أحداثها بسرد الجد "سمير غانم" حكاية لحفيدته عن "لولي ومزرعة البطاطس"، والتي تعتبر محور أحداث الحلقات.

وتدور الأحداث حول هروب 5 أفراد من نهاية العالم التي توقعوها في بداية الألفية بسبب "البعبعون" إلى مزرعة البطاطس، حيث كانوا يعملون بقصر رجل ثري وزوجته، فلم ينجُ سوى ابنتهم لولي "دنيا سمير غانم" لتحميهم إحسان "إنعام محمد علي" بالمزرعة، ويمكثون بها 20 عاما.

وبالتزامن مع ذلك، يظهر جمال سويسرا "هشام ماجد" النصاب بإحدى المناطق الشعبية، حيث يتفق معه أحد أصدقائه موستا "محمد أوكاتا" لإتمام مهمة للمعلم كموني "محمد ثروت" لنقل شنطة معهما، إلا أن موستا يتمكن من ضربهم بالصدمة ويفر مع جمال لإخفاء الحقيبة المليئة بالأموال ووضعها في منطقة مهجورة، التي تقع بالقرب من المزرعة، لتخرج في ذلك الوقت خلسة لولي للبحث عن أرنبها المفقود سبايسي، لتتفاجأ به وكونه ذكرا حيا ولم يصبه البعبعون، بينما تجدهم إحسان وتضربه على رأسه، ليفقد وعيه.