طرحت منصة "watch it" للمحتوى الرقمي، إعلانًا جديدًا لحث المواطنين على مشاهدة دراما رمضان الموسم الحالي من خلالها عن طريق اشتراكهم في التطبيق.

وظهر في الإعلان، سيدة تقوم باستقلال السيارة بسرعة هي وأولادها من أجل مشاهدة المسلسل عبر المنصة على "التابلت" الخاص بها.

تطبيق "Watch it" يوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها تطبيق Watch it بدون أى إعلانات يمكن أن تقطع اندماجك مع العمل الفنى.

وسبق أن أعلنت المنصة "حجبها مؤقتا لعدة أيام"، ورفع مستوى التأمين المعلوماتي، إثر محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلوماتها، والتي تزامنت مع استقبالها آلاف الطلبات للتسجيل في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية لها، قبل حلول شهر رمضان.

واعتذرت المنصة الرقمية لكل مشتركيها، وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد الاشتراك (لمن يرغب).

كما أعلنت توفير خدماتها "مجانًا" للمشتركين حتى نهاية شهر مايو الجاري.

إطلاق منصة "Watch iT" بعد رفع مستوى التأمين.. ومحتوى مجاني لنهاية مايو

وتصدر تطبيق watch it التريند في متاجر التطبيقات، وذلك بعد ساعات من عودة التطبيق للانطلاق في شكله الجديد، أمس.

watch it يتصدر التريند في "متاجر التطبيقات"

ويمكن التسجيل في المنصة من هنــــــــــــــــا