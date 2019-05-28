شهدت الحلقة 22 من مسلسل زلزال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان أحداثا جديدة بذهاب عبد الحليم إلى محمد حربي يقدم واجب العزاء، لكنه فى حقيقة الأمر كان يهدد زلزال بأنه إن لم يعش فى حاله فلن يرى خيرا أبدا.

وتدخل لمياء على خليل كوتخا الذي يؤدي دوره الفنان ماجد المصري وأخبرته بأن أمل ذهبت عند زلزال، فانتفض وذهب لإحضارها، وعندما وصل وجدها تقف مع زوجها عبد الحليم، يحاول اصطحابها إلى منزلهما، فيأمرها بالركوب ويأخذها وينصرف تاركا عبد الحليم وحده ينظر إلى زلزال والأستاذ زهدى اللذين كانا يقفان بالقرب منهم يرون ما يحدث.

وجمع لقاء فى السوق بين زلزال ووديدة، عاتب خلاله محمد حربي وديدة على مجيئها بصافية إلى السوق، فأخبرته بأنها لم تقدر عليها، وطلبت منه أن يصدها وأن يكسر قلبها، يبدو طلبها صعبا على زلزال، لكنه فى الأخير يضطر إلى موافقتها.