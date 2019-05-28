نفذت الوحدة المحلية بمدينة بنها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكبر حملة إشغالات في العاصمة بنها، حيث استهدفت الحملة شارع التربية والتعليم ومنطقة التمثال والتأمين الصحي وكوبري الفحص رفع الإشغالات والمواطنين الذين يعوقون السير في الشوارع بوضع إشغالات وبضائع بها، ما يعوق حركة السير.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وشارك فيها الدكتور أمان عصر نائب رئيس مدينة بنها، واللواء ماهر عبد العزيز مساعد مدير الأمن، والعميد وليد شنن رئيس شرطة الإشغالات ببنها، والعميد حسين جنديه مأمور مركز بنها عن تحرير 120 محضر إشغالات وتنفيذ 50 حالة إزالة فورية من عرض الشارع وإزالة 7 فرش شاى تم وضعها فى الطريق العام، وإزالة عدد من التندات والإشغالات الخاصة بمقاهي ومنازل ومحال بدون وجه حق.

وقال الدكتور أمان عصر نائب رئيس مدينة بنها، إنه تم إيداع المضبوطات بالمخازن العمومية بالمحافظة وتحرير محضر بالحملة.