أطلقت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أول مسابقة للمشروعات الطلابية بالجامعة وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بجامعة بنها.

وقال الدكتور "السعيد" أن المسابقة ستقام من خلال معرض بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، وسوف يتم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين في مختلف التخصصات، وستقدم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات طلابية فائزة في المسابقة، قيمة الجائزة الأولى عشرة ألاف جنيهاً، والثانية سبعة ألاف وخمسمائة جنيهاً، والجائزة الثالثة خمسة ألاف جنيهاً.

من جانبه أوضح الدكتور "المغربي" أن الهدف من المسابقة هو تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار، وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة، ورجال الصناعة والأعمال بمحافظة القليوبية.