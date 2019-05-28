شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فى حفل الإفطار الذى نظمته إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، ونبيلة عبدالله مدير عام المدن الجامعية وأمل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ومديرى الإدارات برعاية الشباب والمدن الجامعية، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه وأمناء اللجان أعضاء مجلس الاتحاد.

حرص مبارك على الإفطار وسط الطلاب، مؤكدا على أهمية الاتحاد الذى يمثل الطلاب سواء داخل الكيان الجامعي أو خارجه، ويهدف وجوده إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وترسيخ الوعي الوطني، وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وتحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

كما أكد مبارك على دعم الجامعة الدائم للطلاب وتلبية احتياجات اتحاد الطلاب لمساعدة باقى الطلاب، وإشراكهم فى حل القضايا التى تواجه الطلاب.

كما ألقى الطالب محمود الباز رئيس اتحاد الجامعة كلمة وجه فيها الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم لهم، والشكر لزملائه أعضاء الاتحاد لما قدموه خلال العام الجامعى، وموجها الدعوة لجميع الطلاب بأهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية لاكتشاف مواهبهم.

واختتم رئيس الجامعة الحفل بتنصيب أعضاء مجلس اتحاد الطلاب، موجها الشكر لهم لمجهوداتهم المتميزة، وتأدية أدوارهم على أكمل وجه وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة فى مختلف الملتقيات الشبابية.