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وزير العدل: الاتحاد الأفريقي حقق تنمية شاملة يجب استكمالها

وزير العدل: الاتحاد الأفريقي حقق تنمية شاملة يجب استكمالها

شكري يؤكد للممثل السامي للأمم المتحدة أهمية الحوار لنشر ثقافة السلام

شكري يؤكد للممثل السامي للأمم المتحدة أهمية الحوار لنشر ثقافة السلام

السجن 7 سنوات لزوج وشقيقه أحدثا عاهة مستديمة لمواطن في الطور

السجن 7 سنوات لزوج وشقيقه أحدثا عاهة مستديمة لمواطن في الطور

عاجل| ارتفاع شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 31 شخصا

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ضبط 7 مخابز تنتج خبزا ناقص الوزن في البحيرة

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