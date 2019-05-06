استهل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت لشهر مايو بتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع المسلمين ولأبناء الجامعة بهذه المناسبة.

وبدأ رئيس الجامعة، جدول الأعمال بالمصادقة على الجلسة الماضية، ومتابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة وحتى الآن والموقف التنفيذي من خلال متابعات الإدارة العامة للشؤون الهندسية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية مع الشركات المسؤولة عن الإنشاءات، ومتابعة ما جرى عمله في مشاريع الموقع العام للمجمع الطبي، وتعلية كلية الطب ومستشفى الأورام والطوارئ وأعمال التحديث بالكلية، ومبنى كلية العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة والحاسبات والمعلومات الجديدة، وكافة أعمال الصيانة والتحديث بمختلف الكليات.

كما ناقش رئيس الجامعة، معوقات التأخير في المشاريع المدرجة والتشديد على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الأولويات المتفق عليها، وعدم التهاون في محاسبة أي تقصير في الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.