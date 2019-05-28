قالت المطربة التونسية لطيفة، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان أول من هنأها بعدما حصلت على جائزة الموسيقى العالمي في لاس فيجاس.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "كلمني وقالي مبروك، حلو أوي، ده كان فنان رائع ربنا يرحمه".

وعن لقائها الأول بالموسيقار الرائع بليغ حمدي، قالت لطيفة: "أغمى عليّ، وغنيت قدامه، ولما روحت كلمت الحي كله وكلمت أهلي وأخواتي، عشان هو نصحني وقالي لازم أكمل حياتي في مصر، ودايما كان بيحذرني من إني أتعامل بطيبة".

واستحضرت "لطيفة"، بعض المواقف الرائعة التي جمعتها بأحمد زكي، وقالت: "قبل ما يموت وكان لسه خارج من المستشفى عدى عليّ وقالي كان لازم يسموكي البهجة مش لطيفة".

كما نفت لطيفة، أن تكون غادة عبدالرازق قد شاركت في أحد الأعمال الفنية الذي عُرض عليها، وقالت: "غادة فنانة كبيرة، أروح أنا منها فين؟!".

وأشارت "لطيفة"، إلى أنها ترتبط بعلاقات طيبة مع النجوم التونسيون الذين يقدمون أعمالا فنية في مصر مثل درة وساندي وعائشة بنت أحمد وهند صبري وفيريال يوسف: "دول ممثلات لهم بصمة حلوة".