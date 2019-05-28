لقى مسن مصرعه، بالأمس، بعد أن صدمه توك توك في قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق برمبال الجديدة، وإصابة مواطن.

انتقلت سيارات الإسعاف ومباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام توك توك بمواطن يدعى "علي عبده أبو المعاطي، 60 عاما" ووصل إلى مستشفى منية النصر المركز جثة هامدة وجرى إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.