قال المحلل السياسي اللبناني، هادي نصر الله، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع سوري بالقنيطرة، يأتي في إطار محاولة إسرائيلية بائسة لرفع معنويات الإرهابيين المسلحين التابعين لجبهة النصرة.

وأضاف نصر الله لـ"الوطن": "إسرائيل تبعث بهذا الهجوم بنوع من الرسالة للحكومة السورية وتهديد لها، خاصة بعد أن سيطر الجيش العربي السوري على حدود الجولان السوري المحتل".

وتابع: "تحاول إسرائيل بسط ميزان قوتها على الجبهة الشمالية بعد أن فقدت يدها في الجولان التي كانت تتمثل بجماعات مسلحة تدعمها من بينها جبهة النصرة".

واختتم المحلل السياسي اللبناني حديثه لـ"الوطن": "الحكومة السورية لن تتراجع عن أي استنفار وتواجد عسكري على حدود الجولان المحتل وسيبقى الأمر مزعجا لإسرائيل التي لم تمانع تنظيم القاعدة بالتواجد على حدودها".