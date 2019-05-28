عشرات القتلى بأعمال عنف في 4 سجون في البرازيل

لقى 42 سجينًا على الأقل مصرعهم في أعمال عنف اندلعت، الاثنين، في أربعة سجون، شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات، غداة مقتل 15 سجينًا في أحد هذه السجون الأربعة.

وقالت الحكومة الفيدرالية، إنّها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية أمازوناس، التي تقع فيها هذه السجون.

وأضافت أنّ 27 على الأقلّ من القتلى سقطوا في سجن أنطونيو ترينداد، بالقرب من ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتعد البرازيل، ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء، وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى يونيو 2016، بلغ عدد السجناء في البلاد قرابة 727 ألف سجين، وتعاني سجون البلاد من الاكتظاظ الشديد، وقدرتها الاستيعابية تبلغ نصف عدد السجناء.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف العصابات، كما أنّ حالات التمرد والعصيان ومحاولات الفرار ليست نادرة.