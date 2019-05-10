أعادت فنزويلا فتح حدودها البرية مع البرازيل وحدودها البحرية مع جزيرة أروبا التابعة لهولندا، واللتين كانتا أغلقتهما منذ محاولة المعارضة إدخال مساعدات في فبراير.

وقال نائب الرئيس المكلف الاقتصاد طارق العيسمي، اليوم الجمعة، في كلمة عبر التلفزيون "إن الحدود مع البرازيل وأروبا فتحت مجددا"، موضحا أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر الهولندية (بونايري وكوراساو) تبقى مغلقة، وأضاف المسؤول الفنزويلي، "نمد اليد لإرساء حوار صادق" مع البرازيل وأروبا.

ويأتي ذلك بعدما ساد توتر العلاقات بين فنزويلا والبرازيل منذ وصول الرئيس اليميني المتشدد جاير بولسونارو الى سدة الحكم في البرازيل في يناير الماضي، وكان وزير الخارجية البرازيلي إرنستو اروجا اعتبر في وقت سابق، اليوم، أثناء زيارة لوارسو أن توقيف قيادي معارض في فنزويلا هو "عمل يائس"، في اشارة الى توقيف نائب رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الفنزويلية.

وأضاف أروجا، إثر مباحثات مع نظيره البولندي، "نحن قلقون جدا حيال قمع النظام للمعارضة الديموقراطية، التي لم تعد معارضة ، بل حكومة شرعية"، وذلك بعد اعتراف نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.