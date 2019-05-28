العثور على جثة رجل أربعيني متحللة في الغردقة

عثرت مباحث الغردقة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، على جثة متحللة لشخص في العقد الرابع من العمر، بجوار سور مركز شباب الميناء، جنوب مدينة الغردقة، وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا بالعثور على جثة لرجل متحللة بجوار سور مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث، وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا، متحللة منذ أسبوع.

جرى عمل محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتكثف مباحث الغردقة جهودها لفك لغز الجريمة.