محافظ البحر الأحمر يوجه الوحدة المحلية بالغردقة بنظافة مواقف السرفيس

وجه اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بنظافة موقف السرفيس القديم بميدان الدهار، بوسط المدينة، لما خلفه الموقف من مظهر سيء، وخسائر بالطريق، والاهتمام بأعمال النظافة بميدان الدهار.

وأكد عبدالله، أن نقل الموقف جاء لتسببه بتكدس كبير بالميدان، وإعاقة حركة السيارات، مما أدى إلى مظهر غير حضارى لميدان الدهار، والذي يعد أحد أهم ميادين الغردقة التى يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على إدارة المرور بالحفاظ على انتظام حركة سير السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى مخالف للقانون، مع إلزام السائقين بتوصيل المواطنين إلى الموقف الجديد.

كان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تفقد ظهر اليوم، ميدان الدهار بمدينة الغردقة لمتابعة ما يتم من أعمال بعد غلق الموقف القديم وموقف بيع المصنوعات، يرافقه اللواء علي شوكت رئيس المدينة، وبعض القيادات الأمنية، والتنفيذية، بالمحافظة.