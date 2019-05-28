جامعة بورسعيد تقيم حفل إفطارها السنوي

نظمت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شمس الدين شاهين، إفطارها الرمضاني السنوي، الاثنين، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والجامعية والتنفيذية والإعلاميين ببورسعيد.

شارك في الإفطار الذي أقيم بنادي الصيد المصري بحي الشرق، عبدالعظيم رمضان سكرتير مساعد المحافظة، بالنيابة عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ندا الحسيني ندا مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والأمنية والعديد من الإعلاميين والمجتمع المدني.