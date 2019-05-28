جامعة بورسعيد تقيم حفل إفطارها السنوي

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الزمالك يتفرغ لمشكلات الدوري ويهدد بالانسحاب

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يحدث اليوم| السكة الحديد تبدأ تشغيل القطارات الإضافية لعيد الفطر

يحدث اليوم| السكة الحديد تبدأ تشغيل القطارات الإضافية لعيد الفطر

نائب رئيس مطوبس: دورات سقارة علمتنا التمكين للمؤهلين ولا مجال للوساطة

نائب رئيس مطوبس: دورات سقارة علمتنا التمكين للمؤهلين ولا مجال للوساطة

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فودة يتفقد إزالة آثار حريق السوق القديم بشرم وصيانة المحال التجارية

فودة يتفقد إزالة آثار حريق السوق القديم بشرم وصيانة المحال التجارية

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