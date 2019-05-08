أهدى طلاب قسم الجغرافيا بكلية الأداب بجامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أول خريطة مجسمة لجمهورية مصر العربية، ضمن مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة، والتي تعد أول خريطة لقسم الجغرافيا بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الرباط عميدة كلية الأداب، وأثنى رئيس الجامعة على أعمال الطلاب، مؤكد أن الجامعة حريصة على تنمية المواهب الطلابية، وتقديم كافة الدعم لمشروعات الطلاب في الكليات، واستغلالها الاستغلال الأمثل في قطاعات الجامعة المختلفة.

ووجه "السعيد" التحية للطلاب، مشيداً بما قدموه من أعمال واستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية في تصميم الخريطة ونحتها على لوح من الخشب الحبيبي، كأحد المتبقيات الزراعية.

وخلال اللقاء قام "السعيد"، و"المغربي"، بتكريم وفد طلاب قسم الجغرافيا تقديرا لأدائهم المتميز في عملهم، وإبداعهم في مشروعات التخرج.

يذكر أن طلاب قسم الجغرافيا بكلية الأداب قد قاموا بتصميم أول خريطة تضاريسية مجمسة لجمهورية مصر العربية، لطلاب قسم الجغرافيا بالكلية.

واستخدم في الخريطة ماكت خشبي ثلاثي الأبعاد يتم تنفيذه كجزء من مشروع التخرج لطلاب القسم بعنوان "المخلفات الزراعية وأضرارها وأهميتها وطرق إعادة تدويرها"، كما استخدم الطلاب برامج نظم المعلومات الجغرافية في تصميم الخريطة، وقاموا بنحتها على لوح من الخشب الحبيبي، كأحد المتبقيات الزراعية وتلوينها.

وجاء مشروع التخرج بإشراف الدكتور صابر أمين الدسوقي، رئيس قسم الجغرافيا الأسبق، ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور إسلام سلامة مدرس الجيومورفولوجيا، والدكتور إسلام صابر، مدرس نظم المعلومات الجغرافية، والجيومورفولوجيا.

وتكون فريق العمل من الطلاب: أحمد محمد عطا وشيماء أبو المعاطي، وإسراء محمود، وهدير إيهاب، وأية أشرف، ومحمد طه، وأميرة محمد، وهديل عواد، ونغم السيد، ونجوى إبراهيم، وأية جمال، ومي السيد، ومصطفى محمد، وأحمد رمضان، وإسلام ياسر، ومحمد رضا، وأحمد السيد، وأحمد محمد، وياسر زكريا، وإسلام محمد، وأحمد محمد عيد.