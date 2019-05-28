شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاثنين، مأدبة إفطار دعى إليها اللواء أحمد أبوعقيل مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، بمعسكر قوات الأمن بقرية الجبيل، بطور سيناء، كتقليد سنوي لنشر روح المحبة والسماحة والتعاون بين فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد المطلب الدسوقي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

كما حضر مأدبة الإفطار نواب مجلس الشعب بجنوب سيناء، وممثلي القوات المسلحة، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، وأسر الشهداء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الأعمال وممثلي فئات وطوائف المجتمع السيناوي.

وكرم المحافظ، ضباط وأمناء الشرطة بكمين عيون موسى، الذين كانوا تصدوا للهجوم الإرهابي الذي تعرض له الكمين في منتصف أبريل الماضي، ونجحوا في إحباطه والتصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.