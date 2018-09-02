مدير أمن جنوب سيناء يفتتح معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية

افتتح اللواء عبدالمطلب الدسوقي، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة سيناء واللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة "كلنا واحد"، بمركز شباب طور سيناء.

ووجه مساعد أول الوزير لمنطقة سيناء ومدير أمن جنوب سيناء باستمرار المعرض حتى أول أكتوبر.

شارك في الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن جنوب سيناء، كما تضمن المعرض كل الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس، لعرضها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل.