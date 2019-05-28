أقيم قبل فجر أمس، حفل سحور روتانا السنوي، بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور كوكبة من نجوم العالم العربي.

وشهد الحفل تواجد: الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد سعد، عفاف شعيب، نرمين الفقي، راندا البحيري، منى فضالي، شريف منير، خالد أنور، الراقصة الاستعراضية دينا، أروا جودة، جوليا شوشي، مادلين طبر، تامر عبدالمنعم، المخرج عمرو سلامة، السيناريست وحيد حامد، الأب بطرس دانيال، حمدي المرغني، كريم فهمي، محمد السبكي، محمد ثروت، آسر ياسين، زيزي عادل، شيري عادل، لبلبة، كما حضر من نجوم الإعلام تامر أمين، وعمرو عبدالحميد.

وتحرص مجموعة روتانا، على تنظيم حفل سحور سنوي، يجمع كل نجوم الوطن العربي في احتفالية كبيرة.

وشهد حفل سحور هذا العام، حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام بمصر والوطن العربي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، على ضفاف النيل.