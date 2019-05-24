أقامت شركة "أورا للتطوير العقاري" حفل سحور رمضاني، بمناسبة بمناسبة افتتاحها مشروع "ZED"، مؤخرا، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، يقع في قلب مدينة الشيخ زايد.

المشروع هو الأول من نوعه في مصر بإجمالي حجم استثمارات يصل لـ35 مليار جنيه مصري، يمتد على مساحة 165 فدانا، يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم المشروع تجربة السكن وسط الحدائق.

إقامة الفعالية الأولى بين العديد من الفعاليات التي ستقام في حديقة شيخ زايد المركزية والتي تم تطويرها على مساحة 65 فدانا

حضر حفل السحور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وخالد عباس نائب وزير الإسكان وأعضاء الإدارة العليا والمساهمون في شركة "أورا للتطوير العقاري".

يجمع مشروع "ZED" الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع ما بين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي، حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلى حي حضاري جديد.

وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أورا": "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق، فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع، وهذا ما سيقدمه ZED لمدينة الشيخ زايد".

ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين، 6 أكتوبر المقبل، وتقع الحديقة على مساحة 65 فدانا لتوفر الراحة والهدوء للسكان الذين يفضلون العيش بعيدا عن ضوضاء المدينة وازدحامها.

الشركة تقدم نمطا جديدا للسكن في مصر من خلال الحياة وسط الحدائق الكبرى في قلب مدينة الشيخ زايد

ومن المقرر أن تطور الشركة الحديقة لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهي أفضل الحدائق العالمية، حيث تتضمن مجمع رياضي عالمي مخصص للمواطنين.

فمن خلال حديقة شيخ زايد المركزية، تهدف شركة أورا لتقديم مفهوم جديد لحياة الترفية في الحدائق في مصر، وهو ما يعد تأكيد لما تقوم به الشركة من أنشطة لخدمة المجتمع.

ستقوم شركة ZED بتطوير 5000 شقة كاملة التشطيب، تتراوح مساحتها ما بين 60-240 مترا مربعا، كما تقدم شقق خدمية وتنقسم الشقق بحسب عدد غرف النوم ما بين غرفتين أو 3 غرف أو 4 غرف.

كما سيتم تقديم مساحات سكنية أخرى في برجين مترابطين يتكونان من 20 طابقا وغيرها من المباني السكنية متوسطة الارتفاع التي تتألف من عشرة طوابق، تطل على المساحات الخضراء المفتوحة.

صممت الأبراج بمشروع "ZED" لتحتوي على جراجات تحت الأرض لجميع السكان لضمان سهولة وقوف السيارات وتجنب حركة المرور في المنطقة.

يحظى المشروع بـ92 فدانًا من المساحات الخضراء على امتداده بالكامل، وهي مقسمة بين حدائق سكنية خاصة تتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق المصممة بأناقة ورقي، كما يتم ربط المراكز التجارية بشارع متطور للمشاة مع متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي لتكون كلها على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام لسكان المشروع.

ومن أجل ضمان أحدث التصميمات في هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية، قامت شركة أورا بالتعاقد مع شركات عالمية حائزة علي جوائز مثل شركة !Melk وWATG الذين ينفذون رؤية "ZED" لواجهة معيشية تنبض بالحياة مع شعور حقيقي بروح المجتمع.

وذلك من خلال توفير أحدث التصميمات في مجال هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

وأثنى هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا"، على الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، قائلا: "نحن فخورين بأنه قد تم بيع المرحلة الأولى من المشروع خلال أسبوع واحد، فنحن نهدف إلى تقديم مستوى حياة فاخر بأسعار مناسبة، ومن خلال جميع مشروعاتنا حول العالم، لا نقوم بالتركيز فقط على التصميم، التطوير وبناء وحدات سكنية بجودة عالية، بل التأكيد على أن مفهوم الإستدامة هو صلب المشروع، إن هذا ما سيقدمه (ZED)، ونحن متحمسون للغاية ليس فقط لتقديم الرفاهية للمصريين بل الرفاهية التي في متناول أيديهم".