قالت زينات خليل زوجة الفنان الراحل سيد مكاوي، إنه لو كان لمصر ملكة بعد "حتشبسوت" لكانت أم كلثوم.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة "تن": "كانت شخصية عظيمة بكل معنى الكلمة وأرى فيها صورة مختلفة عن الجميع، وأراها مثل تمثال نهضة مصر، الفلاحة التي أحاطت نفسها بكل ما هو جميل من شعراء وكتاب".

وتابعت، أن أم كلثوم وضعت مبلغ 1000 جنيه لابنتها "إيناس" كشهادة استثمار في البنك عام 1971 لأنها كانت تعلم أن سيد مكاوي يصرف بكثرة، مشيرة إلى أنها عندما أنجبت ابنتها الثانية ووقعت في خلاف مع والدة زوجها جاءت أم كلثوم إلى بيتها، "قالتلي عايزين ولد ليه دا البنات أحلى حاجة في الدنيا".