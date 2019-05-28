حصلت "الوطن" على صورة للجثة التى تم العثور عليها في الساعات الأولى من فجر اليوم، بجوار سور مركز شباب الميناء بجنوب مدينة الغردقة.

وذكر شاهد عيان، تفاصيل العثور على الجثة، مؤكدًا أنه عندما كان حارس أحد العقارات يتفقد المنطقة، شاهد الجثة، وتم إبلاغ قسم شرطة الغردقة.

وانتقلت المباحث الجنائية لموقع الحادث، وأكد مصدر أمني بوجود شبهة جنائية حول الجريمة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها للوصول إلى مرتكب الحادث.

تلقي اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد العثور على جثة لرجل متحللة بجوار سور مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، وأسفرت التحريات الأولية، أنه في العقد الرابع من العمر.

تم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.