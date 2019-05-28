تسبب انقلاب حافلة سياحية كانت تقل 48 شخصا من السائحين الصينيين في مدينة أوسوريسك بروسيا، في وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، حيث انزلقت الحافلة على جانب الطريق وانقلبت تماما، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".