عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات إدارة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة بمحافظة القاهرة، لسرعة دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع مراجعة المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية المتمثلة في المحطات الوسيطة، منها 5 محطات ثابتة و4 متحركة، بالاضافة إلى الاحتياجات من خطوط المعالجة والتدوير لرفع كفاءة المنظومة، وتوفير المعدات المطلوبة، وكذا المقالب العشوائية، ومناقشة تكاليف التشغيل لعمليات الجمع، وعروض الشركات الخاصة الراغبة في المشاركة بالمنظومة بمناطق القاهرة المختلفة،

كما تم استعراض نتائج الاجتماعات التي عقدتها مجموعات العمل من وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي والمالية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المنظومة الجديدة.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بالقاهرة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت ممكن، مؤكدا الأهميه التي توليها الحكومة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وشدد "شعراوي" أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع كافة الشركاء، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال، وأهمية تشجيع دور الشباب والمجتمع المدني، وتبني المبادرات العاملة على الأرض، ولها دور فاعل على المواطن.

وقال "شعراوي" إنه سيتم تشكيل وحدة للعقود لمراجعة أي عقود جديدة خلال الفترة المقبلة بين المحافظات و الشركات العاملة في منظومة النظافة بمراحلها المختلفة، للحفاظ على حقوق الدولة، وعدم ظهور أي مشكلات في العقود الموقعة مع الشركات بعد عمليه التوقيع.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الهدف من الاجتماع مراجعة وتدقيق كافة متطلبات منظومة النظافة بالقاهرة، والعائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة للمخلفات، والتي ستساهم في خلق صناعة وطنية جديدة، وأضافت أن شركات وزارة الإنتاج الحربي ستساهم في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، وإنشاء الهيئة العربية للتصنيع عدداً من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية، والتي سيتم إنهاءها خلال 6 أشهر.

وقالت "فؤاد" إن المنظومة تسعى إلى الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية، مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة توقيع برتوكولات بين الهيئة العربية للتصنيع والمحافظات.