في أكبر حملة لإزالة التعديات واسترداد هيبة الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، نجح جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، في إزالة التعدى واسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والتي تقدر قيمتها الحالية بنحو مليار جنيه شمال مشروع مدينتى بطريق السويس ، كما تم خلال الحملة إزالة عدد 7 مبان مقامة من الطابق الأول وسور حجرى على أملاك الدولة بالمدينة.

صرح بذلك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة التي استمرت نحو 3 ساعات، لإزالة التعدى على قطعة الأرض، والذي استمر لفترة أكثر من 20 عاماً، مضيفاً أن الحملة جاءت بالتنسيق مع اللواء خالد جاد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، وإدارات الشرطة المعنية ممثلة في شرطة "الأمن العام، والمرافق، والتعمير، والمباحث، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة" بجانب إخطار قطاع الأمن الوطنى، وأمن جهاز المدينة، وتجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز، والتى إستطاعت إزالة المبانى المقامة بالمخالفة على أرض الدولة فى 3 ساعات فقط.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى علي حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملة شارك بها المقدم محمد سامر، رئيس شرطة التعمير بالمدينة، ونواب رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية وأمن جهاز القاهرة الجديدة، وعدد 16 لودر، و6 سيارات قلاب،وحفار، ومعدِة شاكوش، و4 كساحات لنقل المعدات و عدد 2 جاك هامر. وأكد رئيس جهاز المدينة، أن الحملة تأتى فى إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتى يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضى التابعة للمدينة، مضيفاً أن مثل تلك الحملات ستستمر، حتى إزالة آخر مخالفة بالمدينة.