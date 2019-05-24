أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"، بمساحة 3 آلاف م2، حيث جرى إزالة جميع التعديات والمعوقات، وتسليم الأرض لشركة المقاولات المُنفذة، والتي أنهت أعمال التطهير، والبدء في أعمال الحفر لتنفيذ المشروع.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أجهزة المدن الجديدة لا تتهاون في تنفيذ قرارات إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على نسقها الحضاري، ومظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها، مشددا على تطبيق القانون بكل حزم.